HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Beiersdorf von 80 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. "Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens und neuerlicher Lockdowns in zahlreichen Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind die Aussichten für das laufende vierte Quartal eingetrübt", schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. "Dies spiegelt sich im Ausblick der Konzernführung für das Gesamtjahr 2020 wider." Die Markterwartungen hält Strauß weiter für zu hoch./ag/gl