HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Bertrandt nach einer Roadshow von 71 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung, auf der der Autozulieferer wie erwartet den Umsatzausblick nach oben revidiert habe, untermauere seine Anlageempfehlung, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem erhöhte er dank stabiler struktureller Wachstumstreiber seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen moderat und verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie um ein Jahr in die Zukunft./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2023 / 08:13 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2023 / 08:14 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

