Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC hat die BHB Brauholding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Brutto-Umsatz deutlich um über 18 Prozent auf 9,0 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen über alle Vertriebssegmente hinweg Zuwächse erzielt. Dabei sei der Gesamtabsatz im Bereich Gastronomie um 11,5 Prozent und im Vertriebs-Segment Handel national um 6,6 Prozent gestiegen. Den größten Absatzanstieg habe das Unternehmen jedoch im Exportgeschäft mit einem Zuwachs um 27,6 Prozent erreicht. Zwar seien sowohl das EBITDA auf 0,99 Mio. Euro (HJ 2022: 1,02 Mio. Euro) als auch das EBIT auf 0,23 Mio. Euro (HJ 2022: 0,27 Mio. Euro) jeweils leicht gesunken, jedoch habe die BHB im Vorjahreszeitraum in den sonstigen betrieblichen Erträgen die Corona-Überbrückungshilfe III von 0,17 Mio. Euro verbucht. Bereinigt um den positiven Sondereffekt seien EBITDA und EBIT verbessert worden. Im Zuge der Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2023 habe das Management die Guidance für das Gesamtjahr 2023 bestätigt. Der Vorstand erwarte demnach unverändert Brutto-Umsatzerlöse von 17,8 Mio. Euro, mit einer Bandbreite von +10 bis -10 Prozent. Mit Blick auf die positive operative Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2023 sei das Erreichen der oberen Prognosebandbreite laut GBC realistisch. Vor diesem Hintergrund passe das Analystenteam die Prognosen nach oben an. Aufgrund der weitestgehend unveränderten Ergebnisschätzungen bleibe das Ergebnis des DCF-Bewertungsmodells unverändert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel wegen des Roll-over-Effekts auf 3,51 Euro (zuvor: 3,40 Euro) und erneuen das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.08.2023, 14:05 Uhr)



