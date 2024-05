GBC

Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC hat die BHB Brauholding AG im Geschäftsjahr 2023 (per 31.12.) den Umsatz um über 13 Prozent auf 18,83 Mio. Euro gesteigert, aufgrund gestiegener Beschaffungspreise aber nur ein EBITDA von 2,10 Mio. Euro auf Vorjahresniveau verbucht. In der Folge belassen die Analysten ihr Kursziel nahezu unverändert und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage erwarte das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 einen Nettoumsatz in einer Bandbreite von 18,15 bis 20,06 Mio. Euro. Dementsprechend kalkuliere GBC mit einem Bruttoumsatz von 19,36 Mio. Euro. Damit liege die Umsatzschätzung der Analysten innerhalb der Prognosebandbreite der BHB Brauholding. Analog zur positiven Umsatzprognose rechne das Analystenteam 2024 mit einem EBITDA von 2,34 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge: von 12,1 Prozent entspreche und somit ebenfalls innerhalb der Unternehmensprognose liege. In der Folge nennen die Analysten ein nahezu unverändertes Kursziel von 3,50 Euro (zuvor: 3,51 Euro) und erneuen das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.05.2024, 14:30 Uhr)



