NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für BHP Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 2800 Pence belassen. Die Gefahr höherer Steuern und Abgaben in Peru und Chile führten zu Verzögerungen beim Aufbau neuer Bergbaukapazitäten in den beiden Ländern, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das führe zu einem unerwartet langsamen Angebotswachstum, was zu einer längeren Periode höherer Kupferpreise führe. Davon sollten dann vor allem die Bergbauunternehmen profitieren, die nicht oder kaum in Peru und Chile aktiv seien. Zugleich dürfte der Investitionszyklus mit Blick auf Bergbauausrüster dieses Mal dann kürzer und vom Volumen her geringer sein./mis/ajx