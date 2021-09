NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für BHP Group von 2600 auf 2550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christopher LaFemina nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Anpassungen an seinen Erwartungen für die Entwicklung der Rohstoffpreise vor, da der zyklische Boom an Schwung verliere. Für einige Materialien wie Kupfer, Eisenerz oder Palladium nahm er Kürzungen vor, für andere wie Aluminium, Zink oder Kokskohle schraubte er sie aber nach oben./tih/gl