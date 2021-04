FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BHP von 2050 auf 2100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Liam Fitzpatrick erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für von ihm beobachtete Minenwerte. Damit reflektiert er die jüngste, breit angelegte Risiko-Rally, die auch in das erste Quartal hinein angedauert habe, sowie die Knappheit vieler Rohstoffe./la/ck