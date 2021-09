FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BHP Group von 2400 auf 2200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Liam Fitzpatrick passte seine Bewertungsmodelle für Bergbaukonzerne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die extrem unterschiedlichen Rohstoffpreise im dritten Quartal an./ag/edh