FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BHP Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Der Verkaufspreis für den Anteil an der BHP-Mitsui-Kohlemine erscheine vernünftig, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/stk