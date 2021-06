ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BHP Group vor einer finalen Entscheidung über das Investitionsprojekt Jansen in Kanada auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2300 Pence belassen. Analyst Carsten Riek betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie, der Rohstoffkonzern äußere sich weiter zuversichtlich, was den Schwung am Kalimarkt betrifft. Dies suggeriere, dass der Minenkonzern an eine langfristig positive Fundamentallage bei Pottasche glaube./tih/ag