ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BHP Group anlässlich des Verkaufs des 80-Prozent-Anteils an einer Kohlemine auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Mit der Veräußerung der Beteiligung an BHP Mitsui Coal (BMC) verschlanke der Bergbaukonzern sein Engagement im Segment Kokskohle, schrieb Analyst Myles Allsop in einer Studie vom Montag./edh/ag