NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BHP Group nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Die Entwicklung der Barmittel sowie die Nettoverschuldung des Bergbauunternehmens und damit letztlich auch die Dividende seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/ajx