NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für BHP Group nach Produktionszahlen zum dritten Geschäftsquartal von 2700 auf 2500 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Alles in allem zog Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar ein negatives Fazit. Das laufende Geschäftsjahr aber dürfte für den Minenkonzern die Talsohle markieren und in den kommenden beiden Geschäftsjahren sollte die Produktion wieder zulegen./la/he