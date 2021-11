NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BHP Group auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Im Bergbaubereich sehe es für Eisenerz schwierig und für Gold gut aus, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Fundamental bevorzuge er die Aktien von Glencore und Anglo American und sehe die Titel von auf die Eisenerzgewinnung fokussierten Unternehmen wie Vale, Rio Tinto und BHP weiterhin vorsichtig./gl/mis