NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BHP Group von 1900 auf 2400 Pence angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sector Perform" belassen. Für den globalen Minensektor funkelten gegenwärtig die Sterne, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Knappe Angebote gepaart mit der Aussicht auf eine gleichzeitig gute Rohstoffkonjunktur trieben die Preise nach oben. Hinter den langfristigen Strategien von Rio Tinto und BHP stünden allerdings Fragezeichen, im Sektor gebe es bessere Anlagechancen./bek/jha/