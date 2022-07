Aktie in diesem Artikel BIKE24 3,01 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bike24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,90 Euro belassen. Nachdem sie bereits ihre Schätzungen unter die Ziele des Online-Fahrradhändlers gesenkt habe, habe das Management den Ausblick ebenfalls nach unten revidiert und liege nun im Rahmen ihrer Erwartungen, schrieb Analystin Catharina Claes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Herausforderungen für Bike24 sollten aber nur temporär und gut zu meistern sein - mittel- bis langfristig dürfte das Unternehmen von starken Kurstreibern profitieren./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 16:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.