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Bilfinger Aktie

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82,95 EUR +3,25 EUR +4,08 %
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Marktkap. 2,84 Mrd. EUR

KGV 22,68 Div. Rendite 2,61%
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AI Analyse

UBS AG

Bilfinger SE Buy

08:01 Uhr
Bilfinger SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Bilfinger SE
82,95 EUR 3,25 EUR 4,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger zwar etwas gestutzt von 107 auf 102 Euro, die Aktien aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Nach dem zweiten Quartal seien die Erwartungen an die Marge des Industriedienstleisters gesunken und hätten das Enttäuschungsrisiko für das Gesamtjahr weitgehend eliminiert, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag. Der Auftragseingang habe derweil positiv überrascht. Calvet lobte zudem die attraktive Aktienbewertung und sieht einen günstigen Einstiegszeitpunkt./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 04:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Buy

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
79,45 €		 Abst. Kursziel*:
28,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
82,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,97%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
113,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bilfinger SE

08:01 Bilfinger Buy UBS AG
13.08.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
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01.07.26 Bilfinger Neutral UBS AG
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EQS Group EQS-AFR: Bilfinger SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-AFR: Bilfinger SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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