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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Bilfinger SE Hold

08:11 Uhr
Bilfinger SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Bilfinger SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bilfinger von 92,50 auf 63,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zurückhaltung der Kunden sei verantwortlich für die Senkung der Jahresziele des Industriedienstleisters, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Die bestätigten Ziele für 2030 erscheinen ihm vor dem aktuellen Hintergrund reichlich ambitioniert./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bilfinger SE

Zusammenfassung: Bilfinger Hold

Unternehmen:
Bilfinger SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
57,55 €		 Abst. Kursziel*:
9,47%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
57,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,00%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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