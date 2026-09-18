Bilfinger Aktie
Marktkap. 2,12 Mrd. EURKGV 22,68 Div. Rendite 2,61%
WKN 590900
ISIN DE0005909006
Symbol BFLBF
AI Analyse
Bilfinger SE Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bilfinger von 92,50 auf 63,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zurückhaltung der Kunden sei verantwortlich für die Senkung der Jahresziele des Industriedienstleisters, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Die bestätigten Ziele für 2030 erscheinen ihm vor dem aktuellen Hintergrund reichlich ambitioniert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bilfinger SE
Zusammenfassung: Bilfinger Hold
|Unternehmen:
Bilfinger SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
57,55 €
|Abst. Kursziel*:
9,47%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
57,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,00%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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