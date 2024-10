GBC

Bio-Gate Kaufen

12:34 Uhr

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Bio-Gate AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) den Umsatz um über 9 Prozent auf 3,51 Mio. Euro gesteigert und dabei von einem starken Geschäft mit Dermakosmetik profitiert. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Rating.

Nach Aussage der Analysten sei der Umsatz in der Dermakosmetik durch eine wachsende Nachfrage nach Mikrosilber- und CBD-Produkten sowie durch internationale Partnerschaften auf 1,97 Mio. Euro (HJ 2023: 1,32 Mio. Euro) gestiegen. In der Medizintechnik habe der Erlös auf 0,39 Mio. Euro (HJ 2023: 0,21 Mio. Euro) zugelegt. Dementgegen habe der Umsatz im Tierpflegebereich (0,83 Mio. Euro) und im Industriebereich (0,09 Mio. Euro) nachgegeben. Auf Basis der aktualisierten Schätzungen erwarte das Analystenteam einen Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2024 von 7,65 Mio. Euro. Beim EBITDA werde mit -1,15 Mio. Euro kalkuliert. Mittelfristig wiederum prognostiziere GBC ein nachhaltiges Margenwachstum, mit einem Nachsteuer-Break-even ab 2027. Auf Basis ihres DCF-Modells senken die Analysten das Kursziel leicht auf 3,70 Euro (zuvor: 4,00 Euro), erneuern aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 21.10.2024, 12:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.10.2024 um 10:30 Uhr fertiggestellt und 21.10.2024 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/31075.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com