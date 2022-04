Die Bio-Gate AG habe wie angekündigt ihren Umsatz 2021 deutlich steigern können, womit sich laut SMC-Research zahlreiche Wachstumsinitiativen ausgezahlt haben. Laut SMC-Analyst Holger Steffen besteht für das laufende Jahr sogar die Chance auf eine Wachstumsbeschleunigung.

Wie vom Management erwartet, sei es Bio-Gate nach Darstellung von SMC-Research gelungen, den Umsatz in 2021 deutlich zu steigern – um 21,5 Prozent auf 6,2 Mio. Euro – und das Ergebnis spürbar zu verbessern. Trotz des deutlichen Ausbaus des Mitarbeiterstamms, der Aufstockung der Labor- und Fertigungskapazitäten und der Intensivierung des Vertriebs habe der Nettofehlbetrag von -0,8 auf -0,5 Mio. Euro reduziert werden können.

Dieser Trend solle sich im laufenden Jahr fortsetzen. Da die Erschließung des Marktpotenzials bei vielen Wachstumsinitiativen noch relativ am Anfang stehe und der Prozess der Marktdurchdringung weiter forciert werde, sei sogar eine Wachstumsbeschleunigung möglich. Das Management gehe davon aus, dass die Erlöse um 21,9 bis 25,1 Prozent auf 7,6 bis 7,8 Mio. Euro steigen könnten, und erwarte trotz höherer Ausgaben für Personal und Vertrieb und einer weiteren Kapazitätsaufstockung ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Die Produkte und Leistungen von Bio-Gate bieten nach Ansicht der Analysten grundsätzlich hohe Deckungsbeiträge, ein fortgesetztes Wachstum sollte daher schnell zu steigenden Margen führen. In den nächsten Jahren könnte zudem der Einstieg in die serienmäßige Beschichtung von Humanimplantaten gelingen, was ein sehr hohes Umsatz- und Margenpotenzial biete. Potenzialträchtig wirke zudem die neu entwickelte multifunktionale Beschichtungslösung. Hier sollten sich nach Darstellung des Researchhauses im laufenden Jahr erste konkrete Schritte zur Kommerzialisierung abzeichnen.

Insgesamt sehen die Analysten Bio-Gate voll auf Kurs. Mit einer leichten Anhebung der Umsatzreihe als Reaktion auf die Prognose des Unternehmens und dem Roll-over des Modells auf das neue Basisjahr 2022 sei ihr Kursziel von 6,90 auf 7,50 Euro gestiegen. Sie sehen damit ein hohes Kurspotenzial für die Aktie. Auf dieser Basis bekräftigen sie ihr Urteil „Speculative Buy“. Der spekulative Charakter der Empfehlung beruhe darauf, dass sich die Marktdurchdringung in einigen Bereichen immer noch in einem relativ frühen Stadium bewege und das Seriengeschäft mit der Beschichtung von Humanimplantaten, das eine hohe Bedeutung für das Modell habe, erst noch erschlossen werden müsse.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.04.2022 um 9:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 20.04.2022 um 7:10 Uhr fertiggestellt und am 20.04.2022 um 8:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/04/2022-04-20-SMC-Update-Bio-Gate_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.