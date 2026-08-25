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Symbol BNTX

AI Analyse

Deutsche Bank AG

BioNTech (ADRs) Buy

12:01 Uhr
BioNTech (ADRs) Buy
Aktie in diesem Artikel
BioNTech (ADRs)
97,90 EUR 0,50 EUR 0,51%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar mit den zu Monatsanfang veröffentlichten Quartalszahlen des Impfstoffherstellers und mit möglichen Rückschlüssen auf Biontech aus positiven Studiendaten des Konkurrenten Moderna mit ihrem personalisierten mRNA-Impfstoff gegen Hautkrebs. Zusammenfassend sei der Quartalsbericht ein geringfügig negativer Aspekt. Mit Blick auf den Moderna-Impfstoff seien die unmittelbaren Rückschlüsse positiv, hielten sich jedoch in Grenzen./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 140,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 114,05		 Abst. Kursziel*:
22,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 114,25		 Abst. Kursziel aktuell:
22,54%
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 128,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

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