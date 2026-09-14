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BioNTech (ADRs) Aktie

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83,90 EUR -1,65 EUR -1,93 %
STU
96,87 USD -2,02 USD -2,04 %
BTT
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Marktkap. 21,08 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

BioNTech (ADRs) Buy

17:56 Uhr
BioNTech (ADRs) Buy
Aktie in diesem Artikel
BioNTech (ADRs)
83,90 EUR -1,65 EUR -1,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Biontechs Immuntherapie-Wirkstoff Gotistobart habe in einer klinischen Studie zur Bekämpfung einer bestimmten Form von Lungenkrebs gut abgeschnitten, lobte Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 138,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 96,59		 Abst. Kursziel*:
42,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 96,87		 Abst. Kursziel aktuell:
42,46%
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 128,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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