BioNTech (ADRs) Aktie
Marktkap. 21,08 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2
ISIN US09075V1026
Symbol BNTX
AI Analyse
BioNTech (ADRs) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Biontechs Immuntherapie-Wirkstoff Gotistobart habe in einer klinischen Studie zur Bekämpfung einer bestimmten Form von Lungenkrebs gut abgeschnitten, lobte Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 138,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 96,59
|Abst. Kursziel*:
42,87%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 96,87
|Abst. Kursziel aktuell:
42,46%
|
Analyst Name:
Akash Tewari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 128,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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