BioNTech (ADRs) Aktie
Marktkap. 20,52 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2
ISIN US09075V1026
Symbol BNTX
BioNTech (ADRs) Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 155 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Produktpipeline des Antikörperspezialisten stehe wieder im Fokus, schrieb Harry Gillis am Montag nach positiven Phase-II-Daten in der Zweitlinientherapie von Endometriumkarzinomen./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
$ 155,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 95,50
|Abst. Kursziel*:
62,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 93,80
|Abst. Kursziel aktuell:
65,25%
|
Analyst Name:
Harry Gillis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 136,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|13:46
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:46
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.24
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG