DAX 23.526 -1,2%ESt50 5.857 -1,2%MSCI World 4.461 -0,3%Top 10 Crypto 9,1845 -1,4%Nas 22.903 +0,4%Bitcoin 60.671 +0,2%Euro 1,1686 +0,1%Öl 102,3 +8,5%Gold 4.711 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- DroneShield, TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
Der Turbo-Booster für dein Depot Der Turbo-Booster für dein Depot
Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Experte blickt skeptisch beim US-Geschäft - Kursziel gesenkt Deutsche Telekom-Aktie unter Druck: Experte blickt skeptisch beim US-Geschäft - Kursziel gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BioNTech (ADRs) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
80,90 EUR -0,40 EUR -0,49 %
STU
93,80 USD +1,78 USD +1,93 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,52 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2PSR2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US09075V1026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNTX

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BioNTech (ADRs) Buy

13:46 Uhr
BioNTech (ADRs) Buy
Aktie in diesem Artikel
BioNTech (ADRs)
80,90 EUR -0,40 EUR -0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 155 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Produktpipeline des Antikörperspezialisten stehe wieder im Fokus, schrieb Harry Gillis am Montag nach positiven Phase-II-Daten in der Zweitlinientherapie von Endometriumkarzinomen./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 155,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 95,50		 Abst. Kursziel*:
62,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 93,80		 Abst. Kursziel aktuell:
65,25%
Analyst Name:
Harry Gillis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 136,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BioNTech (ADRs)

13:46 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
17.03.26 BioNTech (ADRs) Buy Deutsche Bank AG
11.03.26 BioNTech (ADRs) Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.03.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

finanzen.net Gebärmutterkrebs BioNTech-Aktie vor Krebstherapie-Durchbruch: Zulassungsantrag für 2026 geplant BioNTech-Aktie vor Krebstherapie-Durchbruch: Zulassungsantrag für 2026 geplant
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 155 Dollar
dpa-afx GNW-News: BioNTechs und DualityBios Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Kandidat Trastuzumab Pamirtecan zeigte klinisch relevante Wirksamkeit bei Patientinnen mit ...
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) reagiert am Abend positiv
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag stärker
finanzen.net BioNTech (ADRs)-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net Biotech-Sektor: BioNTech-Aktie trotzt extremen Kursausschlägen bei Viridium und Connect Biopharma
finanzen.net BioNTech-Aktie im Brennpunkt: Wichtiger Termin gilt als Lackmustest für die Post-Gründer-Ära
dpa-afx GNW-News: BioNTech auf dem ELCC-Kongress 2026: Neue klinische Daten unterstreichen das Potenzial des differenzierten, spätklinischen Portfolios bei Lungenkrebs
RSS 6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act
RSS BioNTech and DualityBio’s Antibody-Drug Conjugate Trastuzumab Pamirtecan Demonstrated Clinically Meaningful Efficacy in Patients with HER2-Expressing, Recurrent Endometrial Cancer
RSS 6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act
Benzinga Pfizer, BioNTech Hit Pause On COVID Shot Trial As Enrollment Falls Flat
RSS 20-F/A: Amendment to a previously filed 20-F
RSS 3: Initial filing by director officer or owner of more than ten percent
RSS 3: Initial filing by director officer or owner of more than ten percent
RSS 3: Initial filing by director officer or owner of more than ten percent
RSS Feed
BioNTech (ADRs) zu myNews hinzufügen