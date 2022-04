Aktie in diesem Artikel BioNTech (ADRs) 167,80 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech vor der Tagung eines Expertenkomitees der US-Arzneimittelbehörde FDA auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Die FDA habe ein Dokument veröffentlicht, das sich für Impfstoffhersteller wie Biontech mit Blick auf das langfristige Potenzial des Geschäfts mit Corona-Impfungen positiv lese, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Behörde sei der Ansicht, dass zusätzliche Auffrischungsimpfungen in erster Linie darauf abzielen sollten, bei gefährdeten Personen (65 Jahre und älter) Krankenhausaufenthalte sowie Todesfälle zu verhindern und die Verbreitung zukünftiger Varianten des Virus zu verhindern./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.