NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Biontech mit "Hold" und einem Kursziel von 230 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Der Corona-Impfstoff werde zwar eine beständige Umsatzquelle, er sehe für die Papiere dennoch kein wirkliches Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinem Szenario werde Covid-19 im kommenden Jahr eine endemische Krankheit und neue Mittel gegen die Lungenkrankheit könnten die Anzahl der Hospitalisierungen weiter reduzieren. Auffrischungsimpfungen dürften zunächst auf bestimmte Personengruppen beschränkt bleiben. Um die Produktpipeline in der Onkologie wertzuschätzen, sei es noch zu früh./tih/edh