NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Biontech nach Zahlen zum dritten Quartal und einem erhöhten Umsatzausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der Corona-Impfstoffhersteller setzte seine Ziele weiterhin in herausragender Art und Weise um, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umsatz mit dem gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer produzierten Vakzins habe die Markterwartung übertroffen./la/he