NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Biontech auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Solange nicht ein erheblicher Anteil der 12- bis 64-Jährigen jährliche Auffrischungsimpfungen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer erhalte, sehe er kein Aufwärtspotenzial für die Aktie, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ob es diese geben werde, sei aber fraglich. Der Experte geht davon aus, dass Corona im kommenden Jahr endemisch werden könnte. Zudem verwies er auf frühe klinische Studiendaten aus Südafrika, wonach die Schutzwirkung des aktuellen Impfstoffs gegen die neue Omikron-Variante deutlich schwächer sein könnte - nun warte er auf eigene Daten des Unternehmens./gl/eas