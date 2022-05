NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der Mainzer Impfstoffhersteller habe vor allem dank seines Corona-Vakzins die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. In den kommenden Wochen rechnet er mit Daten zur Booster-Impfung gegen die Omikron-Variante. Im weiteren Jahresverlauf seien zudem erste Ergebnisse zu einem Grippe-Impfstoff zu erwarten./gl/ajx