Jefferies & Company Inc.

BioNTech (ADRs) Hold

10:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech von 108 auf 111 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Impfstoffspezialist trete mit einem HER2-Blocker in eine dritte Studienphase ein, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe zwar Unterschiede in der Baseline-Population, doch im Vergleich zum bekannten Mittel Enhertu könne vielleicht eine ähnliche Wirksamkeit mit einem besseren Sicherheitsprofil erreicht werden./tih/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2023 / 16:57 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2023 / 16:57 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images