Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Biontech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 433 US-Dollar belassen. Dies schrieb Analyst Chris Shibutani in einer am Freitag vorliegenden Studie anlässlich der Empfehlung des Covid-Boosters durch das für Impfungen zuständige Beratergremium der US-Gesundheitsbehörde. Eine Zulassung zunächst nur für Risikogruppen ändere nichts an seiner Ansicht, dass eine Auffrischimpfung letztendlich für die allgemeine Bevölkerung empfohlen werden dürfte./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2021 / 04:43 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.