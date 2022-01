Aktie in diesem Artikel BioNTech (ADRs) 190,95 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Biontech nach einem Geschäftsupdate auf einer Investorenkonferenz von 289 auf 299 US-Dollar angehoben. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Erstmals habe der Mainzer Konzern nun eine 2022er Umsatzprognose für den Covid-19-Impfstoff Comirnaty abgegeben, während jene für 2021 unverändert blieb, schrieb Analyst Chris Shibutani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach Aussagen auch zu dem kürzlich angekündigten Gürtelrose-Impfstoff und dem laufenden Grippe-Programm (beide in Partnerschaft mit Pfizer) sowie mit Blick auf die weitere Entwicklung der Onkologie-Pipeline und Zukäufe habe er sein Kursziel hochgesetzt./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2022 / 06:27 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.