Goldman Sachs Group Inc.

BioNTech (ADRs) Neutral

14:21 Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Biontech vor den am 8. Mai anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Die Umsätze der Mainzer mit Corona-Impfstoffen sowie deren langfristige Aussichten blieben für den Aktienkurs von zentraler Bedeutung, schrieb Analyst Chris Shibutani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positive klinische Daten zu den Krebsimpfstoffen in der Produkt-Pipeline des Unternehmens könnten sich als weitere Kurstreiber erweisen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 18:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com