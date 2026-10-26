BioNTech (ADRs) Aktie
Marktkap. 19,55 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2
ISIN US09075V1026
Symbol BNTX
AI Analyse
BioNTech (ADRs) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Biontech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86,86 US-Dollar belassen. Der Onkologiekongress Esmo habe einige positive Updates für die Onkologie-Pipeline des Unternehmens geliefert, schrieb Jessica Fye am Montag. Dies ändere aber nichts Wesentliches an ihrer Einschätzung, dass sich die meisten Produktkandidaten noch in einem frühen bis mittleren Entwicklungsstadium befänden./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Neutral
|Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 86,86
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 86,86
|Abst. Kursziel*:
0,00
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 86,22
|Abst. Kursziel aktuell:
0,74%
|
Analyst Name:
Jessica Fye
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 123,27
*zum Zeitpunkt der Analyse
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