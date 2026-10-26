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BioNTech (ADRs) Aktie

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77,10 EUR -0,50 EUR -0,64 %
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86,22 USD -0,66 USD -0,76 %
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Marktkap. 19,55 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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ISIN US09075V1026

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Symbol BNTX

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

BioNTech (ADRs) Neutral

13:51 Uhr
BioNTech (ADRs) Neutral
Aktie in diesem Artikel
BioNTech (ADRs)
77,10 EUR -0,50 EUR -0,64%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Biontech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86,86 US-Dollar belassen. Der Onkologiekongress Esmo habe einige positive Updates für die Onkologie-Pipeline des Unternehmens geliefert, schrieb Jessica Fye am Montag. Dies ändere aber nichts Wesentliches an ihrer Einschätzung, dass sich die meisten Produktkandidaten noch in einem frühen bis mittleren Entwicklungsstadium befänden./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:20 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Neutral

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 86,86
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 86,86		 Abst. Kursziel*:
0,00
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 86,22		 Abst. Kursziel aktuell:
0,74%
Analyst Name:
Jessica Fye 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 123,27

*zum Zeitpunkt der Analyse

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