NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Biontech nach Quartalszahlen von 180 auf 183 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vom Umsatz bis hin zum Gewinn habe der Impfstoffhersteller die Erwartungen überboten, schrieb Analyst Cory Kasimov in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fortschritte im Geschäft mit Wirkstoffen gegen Krebsarten seien ermutigend./bek/eas