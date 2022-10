NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Biontech von 183 auf 132 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Wegen der Unklarheit in Bezug auf den Nettopreis und die Nachfrage dürfte die Unsicherheit rund um die Umsatzprognose für den Impfstoff gegen das Coronavirus fortbestehen, schrieb Analystin Jessica Fye in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies könnte eine überdurchschnittliche Entwicklung der Aktien behindern, bis sich die Markterwartungen neu ausrichten und sich der Fokus auf die Immunonkologie-Pipeline verlagert./la/men