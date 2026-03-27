BMW Aktie
Marktkap. 47,27 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef des Autobauers mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Marge im ersten Quartal dürfte innerhalb des Zielkorridors für das Gesamtjahr liegen, schrieb Tim Rokossa in einem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Buy
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,22 €
|Abst. Kursziel*:
29,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,83%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|09:21
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
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|UBS AG
|18.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:21
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|13.03.26
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|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
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|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|18.03.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.03.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG