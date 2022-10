Aktie in diesem Artikel BMW AG 77,69 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW nach einer Investorenveranstaltung mit Schwerpunkt auf der Luxusmarke Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Karossen seien so etwas wie die Krone unter den Luxusfahrzeugen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der mittlere Verkaufspreis je Fahrzeug sei unüberboten, selbst Ferrari und Bentley lägen darunter. Ähnliches gelte wahrscheinlich auch für die Profitabilität. Der Wert der Marke für BMW werde von Investoren nicht voll wertgeschätzt./tih/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2022 / 06:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.