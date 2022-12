Aktie in diesem Artikel BMW AG 83,64 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW anlässlich einer Investorenkonferenz zur europäischen Autoindustrie auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Grundtenor in den Präsentationen sei mit Blick auf 2023 vorsichtig optimistisch gewesen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das kommende Jahr dürfte von einer Verbesserung des Halbleiterangebots und dem Bestreben, das Preis-Mix-Verhältnis aufrechtzuerhalten, geprägt werden. Der Inflationsdruck sollte bei den Herstellern nachlassen, bleibe aber wohl ein Problem für die Zulieferer./edh/ck

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2022 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.