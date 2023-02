BMW Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BMW von 108 auf 113 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marge im Autogeschäft dürfte für das Gesamtjahr 2022 etwas besser ausfallen als von BMW prognostiziert, schrieb Analyst George Galliers in einer am Montag vorliegenden Studie. Covidbedingte Lockdowns in China sollten die Bayern im Schlussquartal aber etwas ausgebremst haben. Insgesamt dürfte es bei der Vorlage der 2022er-Zahlen nur wenige Überraschungen geben./ajx/edh

