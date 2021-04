NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einem Investorentreffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Autobauer sei stark ins neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In Asien seien die Geschäfte deutlich besser gelaufen, diese Dynamik dürfte im zweiten Quartal fortdauern. Positiv seien ferner geringe Lagerbestände in den USA./bek/ajx