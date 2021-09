NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für BMW anlässlich der IAA-Mobility-Messe auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Münchener seien unter den Autobauern am weitesten, was die Formulierung von Nachhaltigkeitszielen betrifft, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management habe diesen Eindruck während einer Präsentation auf der IAA vor Analysten noch gestärkt./tih/edh