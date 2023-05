Jefferies & Company Inc.

BMW Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Trend beim operativen freien Barmittelfluss biete noch immer Unterstützung für die Bewertung, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen nach dem ersten Quartal abermals an, wenn auch nur moderat./ajx/tih

