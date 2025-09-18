DAX 23.656 -0,1%ESt50 5.469 +0,2%Top 10 Crypto 16,28 -1,6%Dow 46.142 +0,3%Nas 22.471 +0,9%Bitcoin 99.118 -0,2%Euro 1,1759 -0,2%Öl 67,03 -0,7%Gold 3.658 +0,4%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon mit Rückkaufprogramm -- D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Scout24, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst Gold-Boom 2025: Zwei Strategien, wie du jetzt davon profitierst
D-Wave Quantum-Aktie knickt nach Rekordhoch wieder ein - Gewinnmitnahmen D-Wave Quantum-Aktie knickt nach Rekordhoch wieder ein - Gewinnmitnahmen
BMW Aktie

BMW Aktien-Sparplan
83,34 EUR +0,02 EUR +0,02 %
STU
Marktkap. 51,03 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
NEU
WKN 519000

ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BMW Buy

11:41 Uhr
BMW Buy
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
83,34 EUR 0,02 EUR 0,02%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die US-Zölle auf Autoimporte aus der EU, deren Verringerung auf 15 Prozent wahrscheinlich erst im Laufe des Schlussquartals in Kraft trete, belasteten weiterhin die Margen der europäischen Hersteller, schrieb Romain Gourvil in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem könnte kurzfristig Druck von einer weiteren Marktabschwächung in China kommen. Für Unterstützung sorgten indes die gute Absatzdynamik und viele neue Modelle, wobei hier Renault, Volkswagen und BMW vorn lägen. Bei Audi und Mercedes-Benz zeichne sich für 2026 eine starke Produktdynamik ab./gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Harold Cunningham/Getty Images

Zusammenfassung: BMW Buy

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
83,40 €		 Abst. Kursziel*:
11,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
83,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,59%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

10.09.25 BMW Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.25 BMW Kaufen DZ BANK
05.08.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

