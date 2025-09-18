BMW Aktie
Marktkap. 51,03 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die US-Zölle auf Autoimporte aus der EU, deren Verringerung auf 15 Prozent wahrscheinlich erst im Laufe des Schlussquartals in Kraft trete, belasteten weiterhin die Margen der europäischen Hersteller, schrieb Romain Gourvil in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Zudem könnte kurzfristig Druck von einer weiteren Marktabschwächung in China kommen. Für Unterstützung sorgten indes die gute Absatzdynamik und viele neue Modelle, wobei hier Renault, Volkswagen und BMW vorn lägen. Bei Audi und Mercedes-Benz zeichne sich für 2026 eine starke Produktdynamik ab./gl/stk
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
83,40 €
|Abst. Kursziel*:
11,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
83,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,59%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
