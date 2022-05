Aktie in diesem Artikel BMW AG 74,70 EUR

BMW AG 74,70 EUR -8,52%

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BMW mit "Buy" und einem Kursziel von 110 Euro in die Bewertung aufgenommen. Ungeachtet der Marktsorgen über Nachfrageschwächen, Lieferkettenprobleme und steigende Kosten betrachte er die Autohersteller mit positiver Tendenz, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Untersuchungen signalisierten, dass der starke Preismix und der hohe Auftragsbestand einen Free Cashflow erreichen könnten, der die Umstellung der alten Antriebsbereiche auf die Elektrifizierung finanziere./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 17:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.