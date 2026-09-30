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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

BMW Hold

08:01 Uhr
BMW Hold
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die dort von dem Autobauer präsentierten Ziele hätten ihn nicht wirklich überzeugt, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Er sei zwar etwas beruhigt aus München abgereist, frage sich aber auch, ob BMW nicht zu viel Vertrauen in seine strategische Differenzierung und seine Technologie setze./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Hold

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
55,00 €		 Abst. Kursziel*:
27,27%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
55,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,95%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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24.09.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
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