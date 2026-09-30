BMW Aktie
Marktkap. 32,64 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
AI Analyse
BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach einem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die dort von dem Autobauer präsentierten Ziele hätten ihn nicht wirklich überzeugt, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch. Er sei zwar etwas beruhigt aus München abgereist, frage sich aber auch, ob BMW nicht zu viel Vertrauen in seine strategische Differenzierung und seine Technologie setze./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lexan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Hold
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
55,00 €
|Abst. Kursziel*:
27,27%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
55,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,95%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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