NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach detaillierten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Autobauer habe vor allem mit seiner Gewinnqualität positiv überrascht, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe sich etwa die Marge im Automobilgeschäft erholt./la/ck