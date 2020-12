NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 65 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei der Elektromobilität hinke der Autobauer strategisch hinterher, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Für das Unternehmen spreche die solide Bilanz. Angesichts dessen, was die Papiere schon eingepreist hätten, sehe er für Autobauer aber allgemeines Enttäuschungspotenzial./mf/tih