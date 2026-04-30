BMW Aktie
Marktkap. 49,54 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Hold" belassen. Romain Gourvil wertete das erste Quartal am Mittwochabend als solide. Er hob außerdem die bestätigten Jahresziele des Autobauers hervor. Das China-Geschäft bleibe aber einer Herausforderung. Hinsichtlich der US-Zölle herrsche Optimismus./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images
Zusammenfassung: BMW Hold
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
86,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
83,04 €
|Abst. Kursziel*:
3,56%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
82,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,81%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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