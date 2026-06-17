Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BMW Hold

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW von 86 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil kappte am Mittwochabend im Nachgang der "erneuten China-Gewinn-Warnung" seine Margen- und Barmittelerwartungen an die Münchener./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 19:54 / GMT

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