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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BMW Hold

08:01 Uhr
BMW Hold
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
62,54 EUR 0,50 EUR 0,81%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW von 86 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil kappte am Mittwochabend im Nachgang der "erneuten China-Gewinn-Warnung" seine Margen- und Barmittelerwartungen an die Münchener./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 19:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Hold

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
62,32 €		 Abst. Kursziel*:
10,72%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
62,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,33%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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