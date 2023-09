Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BMW Hold

08:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach einem Analystenwechsel von 99 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Autosektor ließen die Lieferketten-Risiken nach, dafür rückten Nachfrage-Sorgen in den Mittelpunkt, schrieb der nun für BMW zuständige Analyst Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Annahmen für die Hersteller revidierte er bis 2025 nach unten mit Verweis auf Konjunktursorgen und einer vom Wettbewerb bedingten Preis-Mix-Erosion. Bei BMW sei viel Positives eingepreist, Mercedes-Benz zieht er aus Bewertungsgründen vor./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2023 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com